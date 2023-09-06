Новим кроком для підсилення клубу стало створення скаутського відділу. Його очолив колишній футболіст тернопільської Ниви та багатьох шведських клубів Анатолій Пташник, а селекціонером Карпат став колишній гравець "зелено-білих" Михайло Кополовець, який раніше працював спортивним директором Миная.

Читайте також Карпати хотіли переманити лідера Дніпра-1, який може втекти з України через війну

Кополовець буде відповідати за закарпатський регіон

Окрім Кополовця, до селекційного відділу ввійшли Андрій Кудирко, який протягом тривалого часу працював журналістом та аналітиком, а також Андрій Габ’ян – колишній футболіст, більша частина кар’єри якого минула на Івано-Франківщині.

Повідомляється, що легенда клубу Михайло Кополовець відповідатиме за закарпатський регіон, де шукатиме футболістів для Карпат, основним завданням його буде пошук футболістів різних вікових категорій: від U-12 до першої команди.

Дивіться відео з вітанням від Михайла Кополовця

Легенда клубу з "зелено-білим" серцем прокоментував своє повернення у рідний клуб, за який він грав з 2007 по 2015 рік. Він розповів, що щасливий попрацювати разом із Мироном Маркевичем та поділився амбітними планами.

Повернення до Львова це особливий момент. Я щиро радий, адже відтепер є частиною Карпат і матиму змогу працювати поруч з Мироном Маркевичем. Раніше я знав його як великого тренера, а тепер відкрив для себе як чудову людину. Це справжній джекпот для мене. Відзначу також і чудовий колектив, схожий на сім'ю – тренери та персонал зустріли мене дуже тепло,

– заявив Кополовець

Також Михайло розповів, що саме робитиме для розвитку клубу та чим може бути корисним:

"У футболі я вже багато років, тому маю вдосталь необхідних знань та досвіду. Хоча за той невеликий період спілкування з тренерським штабом Карпат я вже почерпнув для себе багато нового. Мені подобається вчитися, я готовий до копіткої роботи. Перегляд великої кількості матчів, поїздки та системний аналіз – усе це попереду. Я хочу, щоб Карпати грали у Прем'єр-лізі, а для цього команді необхідні сильні та якісні футболісти. Зараз уже підібрався хороший колектив, тому все має скластися якнайкраще."

Довідка. Михайло Кополовець провів за львівські Карпати 161 матч, у яких забив 8 голів та віддав 12 асистів. Був частиною міцної команди, яка грала у груповому етапі Ліги Європи у сезоні-2010/2011.