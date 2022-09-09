Кополовец посоветовал футболистам Динамо пойти в церковь после досадного поражения в Лиге Европы

Фенербахче взял реванш у Динамо, выбившего турок из Лиги чемпионов. "Желтые канарейки" вырвали победу уже в компенсированные до матча минуты.

Кополовец: Внутри коллектива что-то происходит

Киевляне начали новый сезон ужасно – ноль очков в двух матчах УПЛ, вылет из Лиги чемпионов и поражение в первом поединке группового раунда Лиги Европы. Бывший футболист Ухожу Михаил Кополовец прокомментировал столь неудачное начало сезона от "бело-синих".

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По мнению Кополовца, проблема скрывается внутри команды. Михаил посоветовал киевлянам сходить в церковь.

У меня ощущение, что у них внутри коллектива что-то происходит. Пацаны пытались, но пропустили в компенсированное время. Наверное, им нужно идти в церковь, это помогает всем. Без веры выходить на футбольное поле нельзя,

– предложил Кополовец.

Бывший игрок Карпат был уверен, что Динамо будет выглядеть на футбольном поле убедительнее других украинских клубов в еврокубках. Даже полномасштабная война не сильно повлияла на состав киевлян. Из ощутимых потерь только трансфер Беньямина Вербича в греческий Панатинаикос.

Делал ставку на Динамо, а не на Шахтер

Кополовец признался, что перед сезоном делал ставку именно на Динамо, а не на Шахтер. Но все оказалось наоборот. Михаил добавил, что пять поражений подряд загнали команду в психологическую яму. Возможной причиной такой ситуации может быть нарушение микроклимата в коллективе.

Эксфутболист не исключил, что одной из причин поражения от Фенербахче есть отсутствие основных защитников Динамо, но есть более глобальные проблемы.

Отметим, что Динамо не удержало ничью уже в компенсированное арбитром до матча время. На 90+2 минуте победный гол в составе турецкого клуба забил Миши Бачуай – 2:1.

Следующий матч подопечные Мирчи Луческу сыграют дома в УПЛ против Львова (11 сентября).