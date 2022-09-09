Кополовець: Усередині колективу щось відбувається

Кияни розпочали новий сезон жахливо – нуль очок у двох матчах УПЛ, виліт із Ліги чемпіонів та поразка у першому поєдинку групового раунду Ліги Європи. Колишній футболіст Минаю Михайло Кополовець прокоментував такий невдалий початок сезону від "біло-синіх".

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На думку Кополовця, проблема ховається у середині команди. Михайло порадив киянам сходити у церкву.

У мене відчуття, що у них усередині колективу щось відбувається. Пацани намагалися, але пропустили у компенсований час. Напевно, їм треба йти до церкви, це допомагає всім. Без віри виходити на футбольне поле не можна,

– запропонував Кополовець.

Колишній гравець Карпат був впевнений, що Динамо буде виглядати на футбольному полі переконливіше за інші українські клуби у єврокубках. Навіть повномасштабна війна не надто вплинула на склад киян. З відчутних втрат лише трансфер Беньяміна Вербича у грецький Панатінаїкос.

Робив ставку на Динамо, а не на Шахтар

Кополовець зізнався, що перед сезоном робив ставку саме на Динамо, а не на Шахтар. Але все виявилось навпаки. Михайло додав, що п'ять поразок поспіль загнали команду у психологічну яму. Можливою причиною такої ситуації може бути порушення мікроклімату у колективі.

Ексфутболіст не виключив, що однією з причин поразки від Фенербахче є відсутність основних захисників Динамо, але є більш глобальні проблеми.

Відзначимо, що Динамо не втримало нічию вже у компенсований арбітром до матчу час. На 90+2 хвилині переможний гол у складі турецького клубу забив Міші Бачуай – 2:1.

До слова. Наступний матч підопічні Мірчі Луческу зіграють вдома в УПЛ проти Львова (11 вересня).