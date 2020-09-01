Спортивный директор новичка УПЛ "Минай" Михаил Кополовец переболел коронавирусом. Бывший футболист рассказал о тяжелом состоянии, которое было у него из-за инфекции.

Об инфекции Кополовец признался в интервью телеканалу "Футбол".

"Мне тяжело было. Потерял нюх, температура, плохо спишь, состояние очень плохое, ломает, рвота была пару дней. Короче, полный фарш. Я почувствовал на себе, что это за болезнь. Да, тоже с недоверием относился в первое время. Сейчас прошел сам. Катастрофа, честно. Очень тяжелое состояние. Через два дня сдам тест, еще кровь сдам, чтобы проверили антитела", – рассказал Кополовец.

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При этом Кополовца сразу же отправили на самоизоляцию. Но все 14 дней дома он не отбыл.

"Сейчас не тренируюсь, восемь дней просидел в изоляции. Сейчас немного вышел, потому что врач сказал, что сидеть дома нельзя – легкие должны работать, надо двигаться. Дома сидеть не вариант", – убеждает Кополовец.

Напомним, Михаил Кополовец является спортивным директором "Миная". В прошлом сезоне он даже выступал за команду в Первой лиге. Однако после того, как" Минай " вышел в УПЛ, он решил сосредоточиться на административной работе. В заявку команды в УПЛ он не попал.

При этом первый матч "Миная" в УПЛ перенесли именно из-за коронавируса. Однако не у игроков закарпатского клуба, а у их соперников – футболистов "Львова"