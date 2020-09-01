Спортивний директор новачка УПЛ "Минай" Михайло Кополовець перехворів на коронавірус. Колишній футболіст розповів про важкий стан, який був в нього через інфекцію.

Про інфекцію Кополовець зізнався в інтерв'ю телеканалу "Футбол".

"Мені важко було. Втратив нюх, температура, погано спиш, стан дуже поганий, ламає, блювота була пару днів. Коротше, повний фарш. Я відчув на собі, що це за хвороба. Так, теж з недовірою ставився в перший час. Зараз пройшов сам. Катастрофа, чесно. Дуже важкий стан. Через два дні здам тест, ще кров здам, щоб перевірили антитіла", – розповів Кополовець.

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При цьому Кополовця одразу ж відправили на самоізоляцію. Але всі 14 днів вдома він не відбув.

"Зараз не тренуюся, вісім днів просидів в ізоляції. Зараз трохи вийшов, тому що лікар сказав, що сидіти вдома не можна – легені повинні працювати, треба рухатися. Вдома сидіти не варіант", – переконує Кополовець.

Нагадаємо, Михайло Кополовець є спортивним директором "Минаю". В минулому сезоні він навіть виступав за команду в Першій лізі. Однак після того, як "Минай" вийшов в УПЛ, він вирішив зосередитися на адміністративній роботі. В заявку команди в УПЛ він не потрапив.

При цьому перший матч "Минаю" в УПЛ перенесли саме через коронавірус. Однак не у гравців закарпатського клубу, а в їх суперників – футболістів "Львова"