Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3

Голы: Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9 (пен.), Лерагер, 83, Борджи, 87 – Гойлунд, 3, 28, Бруно Фернандеш, 69 (пен.)

Удаление: Рашфорд, 42 (МЮ)

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Манчестер Юнайтед продолжает переживать не самые лучшие времена в своей истории. Команда бьет свои антирекорды, которые держались десятилетиями. И продолжили неудачную серию в матче против Копенгагена на выезде.

Хотя для "красных дьяволов" все началось очень здорово, когда уже на третьей минуте Гойлунд открыл счет в этом матче. Он же забил и второй гол английского клуба в этом матче в середине первого тайма. А потом даже имел возможность оформить хет-трик.

Но концовка первой половины встречи для гостей показалась ужасной. Сначала красную карточку получил Рашфорд за грубую игру против соперника. Арбитр удалил игрока только после просмотра видеоповтора. А учитывая долгие задержки в первом тайме, компенсировал он сразу 13 минут игрового времени. И этого вполне оказалось достаточно хозяевам поля не только для того, чтобы забить гол, но и сравнять счет во встрече. При этом второй гол в ворота МЮ был забит с пенальти (здесь тоже был назначен после просмотра видеоповтора).

Во втором тайме МЮ привык к игре в меньшинстве. И даже стал создавать свои моменты. И одна из атак привела к тому, что арбитру снова понадобилась помощь VAR – после просмотра он назначил пенальти уже в ворота Копенгагена. И Бруно Фернандеш не оставил шансов Грабаре, реализовав удар с отметки.

Но концовка матча снова была за хозяевами поля, которые снова забили два гола. Сначала счет сравнял Лерагер, из-за которого и был назначен пенальти в ворота Копенгагена. А на 87-й минуте Барджи эффектно пробил с отскоком от газона. Этот гол позволил Копенгагену впервые в матче выйти вперед в счете и этого оказалось достаточно, чтобы победить.

Видеообзор матча Копенгаген – Манчестер Юнайтед

Победа Копенгагена еще больше обострила борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов в группе A. Ведь в этом квартете после четырех туров Бавария гарантировала себе выход в следующий раунд, выиграв все четыре матча. На второе место поднялся именно Копенгаген, у которого четыре очка. Столько же очков у Галатасарая, разместившегося на третьей строчке. Манчестер Юнайтед с одной победой и тремя поражениями пока идет на последнем месте.