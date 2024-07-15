В финале Копа Америка сборная Аргентины обыграла колумбийцев со счетом 1:0. "Альбибасете" выиграли 16-й рекордный трофей, опередив по этому показателю сборную Уругвая (15).

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Травма Лео Месси

Финал для лидера сборной Аргентины выдался очень сложным и омраченным. Он получил травму в первом тайме, но продолжил играть из-за боли.

Все же на 66-й минуте из-за невыносимой боли Лионеля Месси заменили. Идя на скамейку запасных аргентинский волшебник не смог сдержать слез. Вместо него вышел Николас Гонсалес. Насколько серьезная травма неизвестно.

Видео со слезами Месси

На 112-й минуте матча Лаутаро Мартинес забил победный гол аргентинцев в ворота колумбийцев. Этот трофей стал третьим для Лео Месси в составе национальной команды.