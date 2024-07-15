У фіналі Копа Америка збірна Аргентини преграла колумбійців з рахунком 1:0. "Альбібасете" виграли 16-й рекордний трофей, випередивши за цим показником збірну Уругвая (15).

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Травма Лео Мессі

Фінал для лідера збірної Аргентини видався дуже складним та затьмареним. Він отримав травму в першому таймі, але продовжив грати через біль.

Все ж таки на 66-й хвилині через нестерпний біль Ліонеля Мессі замінили. Ідучи на лаву запасних аргентинський чарівник не зміг стримати сліз. Замість нього вийшов Ніколас Гонсалес. Наскільки серйозна травма невідомо.

Відео зі сльозами Мессі

На 112-й хвилині матчу Лаутаро Мартінес забив переможний гол аргентинців у ворота колумбійців. Цей трофей став третім для Лео Мессі у складі національної команди.