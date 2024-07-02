Звезда УПЛ забил дебютный гол за свою сборную и помог пробиться ей в плей-офф Копа Америка

Во вторник, 2 июля, состоялись матчи предпоследнего игрового дня на групповом этапе Кубка Америки по футболу. В одном из них встречались сборные Панамы и Боливии.

Этот поединок стал памятным для форварда луганской Зари Эдуардо Герреро. Он отметился дебютным взятием ворот за свою национальную команду, пишет 24 Канал.

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Знаковое событие для игрока Зари

Панамский нападающий вышел на замену при счете 1:1. Уже через 5 минут он забил второй мяч команды во встрече.

24-летний футболист удачно откликнулся на передачу с левого фланга и красивым ударом головой в падении отправил мяч в дальний угол ворот.

Смотрите видео с дебютным голом Герреро за Панаму

. Для Эдуардо Герреро это был 13-й матч за сборную Панамы. До этого в его активе был только 1 ассист.

Отметим, что после этого Панама забила еще один гол и одержала победу со счетом 3:1. Она заняла второе место в своей группе и вышла в четвертьфинал Кубка Америки, где сыграет против Колумбии или Бразилии.