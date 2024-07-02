Цей поєдинок став пам'ятним для форварда луганської Зорі Едуардо Герреро. Він відзначився дебютним взяттям воріт за свою національну команду, пише 24 Канал.

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Знакова подія для гравця Зорі

Панамський нападник вийшов на заміну за рахунку 1:1. Уже через 5 хвилин він забив другий м’яч команди в зустрічі.

24-річний футболіст вдало відгукнувся на передачу з лівого флангу та красивим ударом головою в падінні надіслав м'яч у дальній кут воріт.

Дивіться відео з дебютним голом Герреро за Панаму

Довідка. Для Едуардо Герреро це був 13-й матч за збірну Панами. До цього в його активі був тільки 1 асист.

Зазначимо, що після цього Панама забила ще один гол та здобула перемогу з рахунком 3:1. Вона посіла друге місце у своїй групі та вийшла до чвертьфіналу Кубка Америки, де зіграє проти Колумбії або Бразилії.