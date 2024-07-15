Колумбийский феникс: экс-игрок Реала лучший футболист Копа Америка-2024

Колумбия выглядела довольно прилично на протяжении всего турнира. Только в финале "трехцветные" уступили сборной Аргентины со счетом 1:0, превосходя по игре весь матч.

На пути к финалу "кофейники" прошли Панаму и Уругвай. В групповом этапе играли против Бразилии, Коста-Рики и Парагвая. Капитана сборной Колумбии Хамеса Родригеса признали лучшим игроком Копа Америка-2024.

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Хамес на Копа Америка-2024

Шесть голевых передач сделали Хамеса Родригеса лучшим ассистентом турнира. Также полузащитник колумбийцев забил один гол в шести матчах турнира. По схеме гол плюс пас с 7 результативными действиями футболист стал лучшим на Кубке Америки.

Сборная Аргентины сыграет против Испании в Финалиссими. Этот турнир вернули после 29 лет перерыва. Обычно трофей разыгрывают между победителем Копы и Евро.

Всего за свою карьеру Хамес в составе национальной сборной провел 107 матчей. В его активе 28 забитых мячей и 33 ассиста. Также он играл в Порту, Реале, Баварии, а теперь выступает за Сан-Паулу.