На шляху до фіналу "кавники" пройшли Панаму і Уругвай. У груповому етапі грали проти Бразилії, Коста-Рики та Парагваю. Капітана збірної Колумбії Хамеса Родрігеса визнали найкращим гравцем Копа Америка-2024.
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Хамес на Копа Америка-2024
Шість гольових передач зробили Хамеса Родрігеса найкращим асистентом турніру. Також півзахисник колумбійців забив один гол у шести матчах турніру. За схемою гол плюс пас з 7 результативними діями футболіст став найкращим на Кубку Америки.
Всього за свою кар'єру Хамес у складі національної збірної провів 107 матчів. В його активі 28 забитих м'ячів та 33 асисти. Також він грав у Порту, Реалі, Баварії, а тепер виступає за Сан-Паулу.