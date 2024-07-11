Уругвай – Колумбия 0:1
Гол: Лерма, 39.
В эти дни в США продолжается Копа Америка-2024. Соревнования уже подходят к концу, уже даже определились финалисты чемпионата. Первым стала Аргентина, которая переиграла в полуфинале Канаду, пишет 24 Канал.
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Победа в меньшинстве
Соперник Месси и компании определялся в паре Уругвай – Колумбия. Первые были фаворитами матча, ведь перед этим выбили из соревнования Бразилию. К тому же у "селесте" кадровый состав более сильный.
Впрочем, колумбийцы выглядят мощно на этом турнире. Тех же бразильцев "кофейные" обошли в группе. В матче с Уругваем подопечные Лоренсо дали серьезный бой и смогли минимально переиграть фаворита.
Судьбу путевки в финал решил единственный гол от хавбека Джефферсона Лермы. Игрок Кристал Пэлас откликнулся на скидку от Хамеса Родригеса после углового и вколотил мяч в ворота.
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При этом Колумбия второй тайм сыграла в меньшинстве, ведь перед перерывом две желтые карточки заработал Муньос. Тем не менее, уругвайцы так и не смогли пробить Варгаса.
Видеообзор матча Уругвай – Колумбия:
Таким образом Колумбия в третий раз в своей истории пробилась в финал Копа Америка. Их битва с Аргентиной состоится в Майами в ночь с 14 на 15 июля. Начало – в 03:00 по киевскому времени.