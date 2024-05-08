Серед ухвалених рішень КДК УАФ – накладення штрафів на клуби УПЛ. Серед них Зоря, Динамо, Шахтар, Дніпро-1, Чорноморець та ЛНЗ.

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Яка причина накладення штрафів на футбольні клуби

КДК УАФ ухвалив рішення щодо стягування грошових внесків з наступних клубів:

ФК Зоря (Луганськ) має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч грн за грубі, неправомірні дії вболівальників, що порушують загальноприйняті правила поведінки на стадіоні під час матчу 10-го туру УПЛ з ФК Шахтар (Донецьк) 18 квітня 2024 року.

ФК Чорноморець (Одеса) сплатити обов’язковий штраф у розмірі 50 тисяч грн. за грубі, некоректні висловлювання офіційних осіб клубу на адресу арбітрів під час матчу 25-го туру УПЛ з ФК Кривбас (Кривий ріг) 20 квітня 2024 року.

ФК Шахтар (Донецьк) має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 10 тисяч грн за неявку тренера та особи, відповідальної за дії юних футболістів під час матчу, на передматчеву нараду під час матчу 25-го туру чемпіонату України з ФК Зоря (Луганськ) 22 квітня 2024 року.

ФК Шахтар (Донецьк) також має сплатити обов’язковий штраф у розмірі 20 тисяч грн за неявку керівника служби безпеки команди (офіцера безпеки клубу) на передматчеву нараду під час матчу 26-го туру УПЛ проти ЛНЗ (Черкаси) 27 квітня 2024 року.

ФК ЛНЗ (Черкаси) має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч грн за демонстрацію банера та інших носіїв дискримінаційного характеру під час матчу 26-го туру УПЛ проти ФК Шахтар (Донецьк) 27 квітня 2024 року.

СК Дніпро-1 (Дніпро) має сплатити обов’язковий штраф у розмірі 50 тисяч грн за недотримання вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану під час матчу 26-го туру Vbet Ліги-2023/2024 проти ФК Динамо (Київ) 27 квітня 2024 року.

ФК «Динамо» (Київ) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 35 тисяч грн за недотримання вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану під час матчу 26-го туру УПЛ проти СК Дніпр-1 (Дніпро) 27 квітня 2024 року.

Нагадаємо. Мінспорту надало деяким клубам УПЛ та спортивним підприємствам статус "критично важливих для економіки держави та життєдіяльності її населення". Зокрема вони отримали бронь від мобілізації.

Наступний, 28-й тур УПЛ стартує 11 травня. Перед цим ще відбудеться перенесений матч 15-го туру Колос – Зоря 9 травня.