Стиль игры следующего соперника Украины

Андрей Шевченко откровенно рассказал о стиле игры Северной Македонии. Украинские футболисты должны "перекрыть кислород" и свободное пространство для контратак соперника, которые могут привести к атакам на ворота украинского голкипера.

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По его слова, футболисты сборной Украины должны быть крайне аккуратными в своих атаках, чтобы не потерять мяч и не принести атаку на собственные владения. Также Андрей Николаевич отличился и физической подготовкой игроков Северной Македонии. Наш следующий соперник играет по схеме в пять защитников, три полузащитника и двух нападающих. Поэтому украинцам будет не легко проходить насыщенную оборону соперника.

Мы должны сыграть, прежде всего, очень уверенно и аккуратно в обороне, и креативно в атаке. Должен быть соблюден определенный баланс, чтобы не дать им возможность контратаковать, изменять ход направления наших атак. Контролировать мяч. Большую роль будет играть реализация моментов. У нас есть отличные вингеры, хорошая полузащита. Попробуем контролировать мяч и создавать моменты,

– сказал наставник.