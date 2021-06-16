Стиль гри наступного суперника України

Андрій Шевченко відверто розповів про стиль гри Північної Македонії. Українські футболісти повинні "перекрити кисень" та вільний простір для контратак суперника, які можуть призвести до атак на ворота українського голкіпера.

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За його слова, футболісти збірної України повинні бути вкрай акуратними у своїх атаках, щоб не втратити м'яч та не принести атаку на власні володіння. Також Андрій Миколайович відзначився і фізичну підготовку гравців Північної Македонії. Наш наступний суперник грає за схемою у п'ять захисників, трьома півзахисника і двома нападниками. Тому українцям не буде легко проходити насичену оборону суперника.

Ми повинні зіграти, перш за все, дуже впевнено і акуратно в обороні, і креативно в атаці. Має бути дотримано певний баланс, щоб не дати їм можливість контратакувати, змінювати хід напрямку наших атак. Контролювати м'яч. Велику роль буде грати реалізація моментів. У нас є відмінні вінгери, хороший півзахист. Спробуємо контролювати м'яч і створювати моменти,

– сказав наставник.