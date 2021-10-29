Контракты Дерлиса Гонсалеса и Педриньо фигурируют в расследовании прокуратуры Португалии

Прокуратура Португалии расследует махинации с контрактами игроков Бенфики (нынешних и бывших). Среди футболистов привлекают внимание Педриньо, который только летом перешел в Шахтер, а также Дерлис Гонсалес, в свое время выступавший в Динамо.

Прокуратура Португалии расследует деятельность бывшего президента Бенфики Луиса Фелипе Вейра и бизнесмена Бруно Маседо. Летом 2021 года полиция арестовала президента Бенфики и его бизнес-партнеров после обысков, проведенных как в офисе Вейра, так и на стадионе команды.

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Правоохранителей заинтересовали контракты, которые были подписаны с игроками Бенфики с участием Вейра и Маседо. В общей сложности таких контрактов аж 19. Началось все из трех соглашений, среди которых контракты Дерлиса Гонсалеса, Клаудио Корреа и Сезара Мартинса. Первый из них выступал за киевское "Динамо".

В 2012 году Дерлис Гонсалес и Корреа подписали соглашение с Бенфикой. Но за главную команду Гонсалес так ни разу и не сыграл, постоянно находясь в аренде. В 2015 году он стал игроком киевского "Динамо", куда перешел из швейцарского Базеля. Затем он был в аренде в бразильском Сантосе, после чего был продан в парагвайскую Олимпию. Правда, последняя так и не сумела выплатить всю сумму за трансфер игрока – долг составляет 5 миллионов евро. И, несмотря на санкции со стороны ФИФА, клуб не намерен выплачивать эти деньги.

Есть в этом списке и контракт с игроком, который сейчас выступает за донецкий Шахтер. Речь идет о Педриньо, который только летом 2021 года перешел к "горнякам" за 18 миллионов евро.

Что касается остальных футболистов, то часть из них до сих пор выступает за клуб. Это Адель Таабарт, Ферро, Эвертон, Юлиан Уайгль, Роналдо Камара, Морато, Одиссеас Влаходимос и Харис Сеферович.

Следует напомнить, что за Бенфику выступает украинец Роман Яремчук. Но он перешел в команду уже после того, как Вейра покинул "орлов".