Олимпия не собрала деньги для Динамо

По информации СМИ, Динамо не единственный клуб, которому Олимпия должна деньги. Общий долг парагвайцев составляет 53 миллиона долларов.

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Олимпия должна Динамо 5,1 миллиона долларов. В клубе заявили, что не собрали нужную сумму, чтобы рассчитаться с Динамо.

Финансовый советник Олимпии Мануэль Феррейра сообщил, что клубу удалось собрать только 2 миллиона евро. Олимпия готовится принять наказание ФИФА.

Мы приложили усилия, но еще не собрали необходимую сумму. Собираемся принять санкции ФИФА. Мы собрали около 2 миллионов евро. Могли бы собрать и необходимую сумму, но у нас возникли проблемы,

– сказал Феррейра.

Если Олимпия не выплатит долг Динамо, то, вероятно, получит от ФИФА запрет покупать новых футболистов. Кроме того, с клуба могут снять очки или отправить в низший дивизион.

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