Олимпия не собрала деньги для Динамо
По информации СМИ, Динамо не единственный клуб, которому Олимпия должна деньги. Общий долг парагвайцев составляет 53 миллиона долларов.
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Олимпия должна Динамо 5,1 миллиона долларов. В клубе заявили, что не собрали нужную сумму, чтобы рассчитаться с Динамо.
Финансовый советник Олимпии Мануэль Феррейра сообщил, что клубу удалось собрать только 2 миллиона евро. Олимпия готовится принять наказание ФИФА.
Мы приложили усилия, но еще не собрали необходимую сумму. Собираемся принять санкции ФИФА. Мы собрали около 2 миллионов евро. Могли бы собрать и необходимую сумму, но у нас возникли проблемы,
– сказал Феррейра.
Если Олимпия не выплатит долг Динамо, то, вероятно, получит от ФИФА запрет покупать новых футболистов. Кроме того, с клуба могут снять очки или отправить в низший дивизион.
Что известно о трансфере Гонсалеса
- Футболист покинул Киев зимой 2020 года. Олимпия приобрела у Динамо 50% прав на Дерлиса Гонсалеса за 5,1 миллиона долларов.
- Парагвайцы должны были рассчитаться с Динамо четырьмя траншами, но не выполнили финансовые обязательства.
- Олимпия предложила Динамо рассчитаться выплатами по 300 тысяч долларов. Руководство киевлян ответило отказом.
- Динамо добилось через суд, чтобы Олимпия погасила долг. Киевляне выиграли дело у CAS. Парагвайский клуб получил 45 дней, чтобы рассчитаться с Динамо.
- Гонсалес выступал за Динамо с 2015 года. В футболке "бело-синих" Дерлис отыграл 85 поединков (12 голов и 15 ассистов).