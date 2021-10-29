Прокуратура Португалії розслідує діяльність колишнього президента Бенфіки Луіса Феліпе Вейри та одного з бізнесменів Бруно Маседо. Влітку 2021 року поліція заарештувала президента Бенфіки і його бізнес-партнерів після обшуків, які провели як в офісі Вейри, так і на стадіоні команди.

Детальніше Президента Бенфіки арештувала поліція: що сталося

Правоохоронців зацікавили контракти, які були підписані з гравцями Бенфіки Вейрою за участі Маседо. Загалом таких контрактів аж 19. Розпочалося все з трьох угод, серед яких контракти Дерліса Гонсалеса, Клаудіо Корреа та Сезара Мартінса. Перший з них виступав за київське Динамо.

У 2012 році Дерліс Гонсалес та Корреа підписали угоду з Бенфікою. Але за головну команду Гонсалес так жодного разу не зіграв, постійно перебуваючи в оренді. У 2015 році він став гравцем київського Динамо, куди перейшов зі швейцарського Базеля. Згодом він був в оренді в бразильському Сантосі, після чого був проданий в парагвайську Олімпію. Правда остання так і не зуміла виплатити всю суму за трансфер гравця – борг складає 5 мільйонів євро. І попри санкції зі сторони ФІФА, клуб не має наміру виплачувати ці гроші.

Є в цьому переліку і контракт з гравцем, який зараз виступає за донецький Шахтар. Мова йде про Педріньо, який лише влітку 2021 року перейшов до "гірників" за 18 мільйонів євро.

Щодо решти футболістів, то частина з них і досі виступає за клуб. Це Адель Таабарт, Ферро, Евертон, Юліан Вайгль, Роналдо Камара, Морато, Одіссеас Влаходімос та Харіс Сеферович.

Варто нагадати, що за Бенфіку виступає українець Роман Яремчук. Але він перейшов до команди вже після того, як Вейра покинув "орлів".