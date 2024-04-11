Украинский боксер-супертяжеловес Константин Довбыщенко рассказал об организации боя с младшим братом Тайсона Фьюри – Хьюи. Поединок состоится 20 апреля в Ротерхэме, Англия.

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Довбыщенко о предстоящем поединке против младшего брата Тайсона Фьюри

"Предложение провести бой против Фьюри-младшего поступило за месяц до поединка. Его сильные стороны – это антропометрия и неудобный стиль. В этом он пытается копировать своего брата Тайсона.

Бой точно будет интересный, и я со своей стороны буду делать все для победы, чтобы подарить красивый бой поклонникам бокса. Всем спасибо за поддержку. Спасибо ВСУ! Слава Украине!", – сказал Довбыщенко.

Напомним, что 3 февраля Довбыщенко потерпел поражение от британца Джейми Чикевы. Для Константина это было 15-е поражение в карьере, всего он провел 26 профессиональных боев.

Хьюи Фьюри свой последний бой провел 16 октября 2021 года, когда победил немца Кристиана Хаммера. В послужном списке "Кулака ярости" 26 побед, в том числе 15 нокаутом, а также 3 поражения.