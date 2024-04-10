Двоюродный брат чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри вернется на ринг после 2,5 лет отсутствия. Соперником Хьюи Фьюри станет украинец Константин Довбыщенко.
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Еще один Фьюри проведет бой против украинца
О поединке боксеров супертяжелого веса сообщил канал IFL TV. Бой состоится 20 апреля в английском Ротерхэме.
Бой Хьюи Фьюри и Константина Довбыщенко / twitter.com/IFLTV
Что известно о Довбыщенко и Фьюри-младшем
- Напомним, Константин Довбыщенко в последний раз выходил на ринг 3 февраля 2024 года. Тогда украинский супертяжеловес потерпел поражение от британца Джейми Чикевы. Всего Константин провел на профи-ринге 26 поединков: 10 побед, 15 поражений и 1 ничья.
- Хьюи Фьюри входил в топ-20 лучших боксеров хевивейта в мире. Свой последний бой брат "Цыганского короля" провел 16 октября 2021 года, когда победил немца Кристиана Хаммера. В послужном списке "Кулака ярости" 26 побед, в том числе 15 нокаутом, а также 3 поражения.