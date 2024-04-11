Український боксер-суперважковаговик Костянтин Довбищенко розповів про організацію бою з молодшим братом Тайсона Ф’юрі – Г’юї. Поєдинок відбудеться 20 квітня в Ротергемі, Англія.

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Довбищенко про майбутній поєдинок проти молодшого брата Тайсона Ф'юрі

"Пропозиція провести бій проти Ф’юрі-молодшого надійшла за місяць до поєдинку. Його сильні сторони – це антропометрія та незручний стиль. У цьому він намагається копіювати свого брата Тайсона.

Бій точно буде цікавий, і я зі своєї сторони буду робити все для перемоги, щоб подарувати красивий бій шанувальникам боксу. Усім дякую за підтримку. Дякую ЗСУ! Слава Україні!", – сказав Довбищенко.

Нагадаємо, що 3 лютого Довбищенко зазнав поразки від британця Джеймі Чікеви. Для Костянтина це була 15-та поразка в кар'єрі, усього він провів 26 професіональних боїв.

Г'юї Ф'юрі свій останній бій провів 16 жовтня 2021 року, коли переміг німця Крістіана Хаммера. В послужному списку "Кулака люті" 26 перемог, в тому числі 15 нокаутом, а також 3 поразки.