Василий Бердичевский призван был на военную службу в апреле 2022 года, командовал отделением аэромобильного взвода аэромобильной роты аэромобильного батальона.

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Погиб 5 декабря 2022 года в районе Марьинки Донецкой области.

По данным Министерства молодежи и спорта Украины, с начала полномасштабного вторжения России более 190 спортсменов погибли на поле боя и вражеских снарядов.

В мирной жизни до российского вторжения Василий Бердичевский занимался волейболом. Он был президентом общественной организации "Волейбольный клуб "Феникс", а также тренером юношеской волейбольной команды "Амбидекстр" Попельнянского лицея Житомирской области.