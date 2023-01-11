Інформацію про загибель Костянтина Агапова підтвердив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

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"Клята війна забрала життя мого брата, Костянтина Агапова... Був знаною в місті та далеко за межами України людиною – інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств ММА, тренер. Він з перших днів повномасштабної війни пішов туди, де вважав, що потрібен більше, неодноразово отримував контузії, але все ж ставав у стрій. Але, на жаль, не цього разу… Спочивай з миром, Брате. Пам'ять про тебе назавжди в наших серцях. Помстимося", – написав Михайло Посітко.

Костянтин Агапов закінчив Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Серйозно займався спортом – був майстром спорту з бойового самбо, інтернаціональним чемпіоном зі змішаних єдиноборств ММА. Він здобув цей титул у 2019 році.



Костянтин Агапов був чемпіоном зі змішаних єдиноборств

Він також був тренером зі змішаних єдиноборств. Заняття проводив у Кам’янці-Подільському у спортивному клубі "Гуни".

Костянтин Агапов служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У загиблого бійця залишилися батьки, дружина та двоє дітей.