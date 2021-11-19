Незручний суперник з чималим досвідом

Луїс Мігель Консепсьйон дебютував на професійному рингу 21 березня 2006 року і за цей час провів 48 боїв. Переміг в 39 поєдинках, у 28 – достроково. 7 лютого 2020 року в бою за звання тимчасового чемпіона світу WBA у флайвейті Луїс переміг технічним нокаутом Робера Барреру.

"Далакяна чекає непростий поєдинок. Суперник – досвідчений та незручний боєць. До того ж через пандемію українець, який звик проводити два бої на рік, випав зі звичного ритму. Такий графік дозволяв не лише тримати себе в тонусі, а й не втрачати ритму боїв. Якими б не були тренування та спаринг-партнери, це ніколи не замінить офіційних, а тим паче чемпіонських поєдинків. Панамець давно у професіоналах, провів близько 10 титульних поєдинків, володів поясами і, нарешті, він тимчасовий чемпіон світу у вазі Артема. Консепсьйон має 28 нокаутів у 39 переможних боях – бити хлопець любить і вміє. Тож Далакяну треба бути дуже обережним", – розповів Сергій Дзінзірук.

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На думку боксера, Далакяну слід відійти від свого улюбленого типу бою, підійшовши до справи більш прагматично.

"Артем віддає перевагу щільному і жорсткому бою, розмінам, легко "заводиться". Але, в цьому випадку, йому потрібно просто "вкотитися" в ритм, діючи прагматично та обачливо. Українець точно не поступається у класі панамцю, а в характері – впевнений, перевершує. Тож на нас чекає вельми цікавий поєдинок", – відзначив Дзінзірук.

Артем Далакян на професійному рингу провів 20 боїв – в активі українця 20 перемог, 14 з яких нокаутом. Титул чемпіона світу WBA Далакян виграв 24 лютого 2018 року, коли в американському Інглвуді переміг місцевого боксера Браяна Вілорія. Після цього Артем провів в Києві чотири успішних захисти чемпіонського титулу.