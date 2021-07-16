Я похож на Арни из "Терминатора-2", – МакГрегору вставили титановую пластину в сломанную ногу

Конор МакГрегор из-за жуткого перелома ноги 11 июля проиграл Дастину Порье в главном событии UFC 264.

Конор: вы не победите ирландцев

33-летнему МакГрегору сделали операцию после перелома ноги в третьем бою с Дастином Порье.

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Конор сообщил, что ему вставили титановую пластину в сломанную ногу.

Мне нужна была титановая большеберцовая кость, и теперь у меня титановый стержень от колена до щиколотки. Врач сказал, что он не поддается разрушению. Теперь я продолжу набирать темп, играть с балансом, наращивать силу – и у меня есть незыблемая титановая нога,

– сказал МакГрегор.

Ирландец сравнил себя с главным героем культового фильма "Терминатор 2" Арнольдом Шварценеггером.

"Я похож на Арни из "Терминатора-2". У меня есть все инструменты для этого – и какая это будет история. Люблю вас всех, ребята. Вы не победите ирландцев", – резюмировал Конор.