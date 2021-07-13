Конор потерял две позиции

UFC 13 июля опубликовал обновленный рейтинг бойцов. В легком дивизионе экс-чемпион UFC Конор МакГрегор опустился сразу на две позиции.

К слову Когда вы будете спать, я убью вас, – МакГрегор в порыве гнева пригрозил Порье

Отныне МакГрегор занимает седьмое место. Ирландского бойца подвинули американец Тони Фергюсон и бразилец Рафаэль Дос Аньос.

Чемпионом UFC в легком весе остается Чарльз Оливейра. Дастин Порье, который 11 июля во второй раз подряд победил Конора, занимает первое место в рейтинге.

Порье хочет драться с Оливейрой за титул чемпиона UFC.

Рейтинг UFC

Чарльз Оливейра – чемпион

1. Дастин Порье

2. Джастин Гейджи

3. Бенеил Дариуш

4. Майкл Чендлер

5. Тони Фергюсон

6. Рафаэль Дос Аньос

7. Конор МакГрегор

8. Дэн Хукер

9. Ислам Махачев

10. Грегор Гиллеспи