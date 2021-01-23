В ночь с 23 на 24 января состоится UFC 257. Главным боем вечера станет противостояние между Конором МакГрегором и Дастином Порье. Посмотреть бой можно будет и в Украине.

Несмотря на то, что бой состоится на "бойцовском острове" в ОАЭ, МакГрегор и Порье выйдут в октагон аж под утро по местному времени. Основной кард UFC 257 начнется в 5: 00 по киевскому времени уже воскресенья, 24 января. При этом это время начала основного карда, в то время как МакГрегор и Порье проведут главный бой. Поэтому выйдут они драться еще позже.

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Правами на показ боев UFC в Украине обладает канал Setanta. Именно он и проведет трансляцию этого боя. Начнется трансляция именно с основного карда в 5: 00.

Канал Setanta доступен для просмотра онлайн. Они запустили собственный медиаплеер, поэтому трансляцию канала можно смотреть в них на сайте. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячный абонемент обойдется в 3 доллара. также можно выбрать абонемент на 6 месяцев (16 долларов) и 12 месяцев (30 долларов).

Смотреть онлайн канал Setanta и бои UFC можно на сервисе Megogo. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" за 197 гривен в месяц. Туда входят 320 каналов, а также подборки популярных фильмов и сериалов.