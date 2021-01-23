У ніч з 23 на 24 січня відбудеться UFC 257. Головним боєм вечора стане протистояння між Конором МакГрегором та Дастіном Пор'є. Переглянути бій можна буде і в Україні.

Попри те, що бій відбудеться на "Бійцівському острові" в ОАЕ, МакГрегор та Пор'є вийдуть в октагон аж під ранок за місцевим часом. Основний кард UFC 257 розпочнеться о 5:00 за київським часом вже неділі, 24 січня. При цьому це час початку основного карду, у той час як МакГрегор та Пор'є проведуть головний бій. Відтак вийдуть вони битися ще пізніше.

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Правами на показ боїв UFC в Україні володіє канал Setanta. Саме він і проведе трансляцію цього бою. Розпочнеться трансляція саме з основного карду о 5:00.

Канал Setanta доступний для перегляду онлайн. Вони запустили власний медіаплеєр, тому трансляцію каналу можна дивитися в них на сайті. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент обійдеться в 3 долари. також можна обрати абонемент на 6 місяців (16 доларів) та 12 місяців (30 доларів).

Дивитися онлайн канал Setanta та бої UFC можна на сервісі Megogo. Трансляції доступні у передплаті "Максимальна" за 197 гривень на місяць. Туди входять 320 каналів, а також підбірки популярних фільмів та серіалів.