Зірковий ірландський боєць Конор МакГрегор після поразки Дастіну Пор'є хоче провести реванш з американцем. МакГрегор та Пор'є можуть провести третій бій.

Я схвильований трилогією, яка стане блокбастером

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах МакГрегор у твіттері підтвердив, що має намір провести третій бій з Пор'є.

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Ірландський боєць подякував за підтримку фанатів та заявив, що з нетерпінням чекає на реванш.

Дякую всім за підтримку! Це була не моя ніч, було хороше протистояння. Я схвильований трилогією, яка стане блокбастером. Зараз це в моїх руках. Дастін – справжній боєць, і я з нетерпінням чекаю, коли знову виступлю з ним. Благослови нас всіх Бог, щасливої неділі,

– заявив МакГрегор.

Thanks for the support everyone! Was not my night/morning in there but a great contest to improve on. I’m excited at the blockbuster trilogy I now have on my hands. Dustin is a hell of a competitor and I look forward to going again. God bless us all, happy Sunday ️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 24, 2021

Що відомо про поразку МакГрегора

Перший бій Конора та Пор'є відбувся ще у 2014 році. Тоді МакГрегор нокаутував Дастіна вже в першому раунді.

Реванш бійців відбувся 24 січня 2021 року у рамках турніру UFC 257. Цього разу Пор'є нокаутував МакГрегора, однак у другому раунді.

Для ірландця це була перша поразка нокаутом.