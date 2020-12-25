Конор МакГрегор в третий раз станет отцом: фото семьи бойца
Экс-чемпион в двух весовых категориях Конор МакГрегор (22-4) опубликовал милое семейное фото в своем инстаграме.
Одиозный боец поздравил фанатов с наступающими праздниками, намекнув, что его семья ждет третьего ребенка, пишет 24 канал.
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"С Рождеством всех! Очень много ждем от 2021", – подписал фото ирландец.
МакГрегор попал в скандал
В начале осени МакГрегор попал в скандал. Его задержали на Корсике "за попытку сексуального насилия".
Конор, отдыхая, частично обнажился перед женщиной, которая шла "припудрить носик". Однако пошла в полицию, где написала на бойца заявление. Спортсмена арестовали, и на следующий день отпустили.
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