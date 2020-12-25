Конор МакГрегор втретє стане батьком: фото сім'ї бійця
Ексчемпіон у двох вагових категоріях Конор МакГрегор (22-4) опублікував миле сімейне фото в своєму інстаграмі.
Одіозний боєць привітав фанатів з наступаючими святами, натякнувши, що його сім'я чекає третю дитину, пише 24 канал.
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"З Різдвом всіх! Дуже багато чекаємо від 2021", – підписав фото ірландець.
МакГрегор потрапив у скандал
На початку осені Макгрегор потрапив у скандал. Його затримали на Корсиці "за спробу сексуального насильства".
Конор, відпочиваючи, частково оголився перед жінкою, яка йшла "припудрити носик". Однак пішла в поліцію, де написала на бійця заяву. Спортсмена заарештували, і на наступний день відпустили.
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