Ексчемпіон у двох вагових категоріях Конор МакГрегор (22-4) опублікував миле сімейне фото в своєму інстаграмі.

Одіозний боєць привітав фанатів з наступаючими святами, натякнувши, що його сім'я чекає третю дитину, пише 24 канал.

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"З Різдвом всіх! Дуже багато чекаємо від 2021", – підписав фото ірландець.

До слова. Відносини Конора МакГрегора і Ді Девлін тривають більше 10 років. Зараз пара виховує двох дітей: сина Джека і дочку Крою.

МакГрегор потрапив у скандал

На початку осені Макгрегор потрапив у скандал. Його затримали на Корсиці "за спробу сексуального насильства".

Конор, відпочиваючи, частково оголився перед жінкою, яка йшла "припудрити носик". Однак пішла в поліцію, де написала на бійця заяву. Спортсмена заарештували, і на наступний день відпустили.