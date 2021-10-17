Конор МакГрегор сломал нос известному итальянскому диджею Факкинетти: фото

Ирландский боец Конорм МакГрегор, похоже, сильно соскучился по поединкам. Бывший чемпион UFC вдруг напал на представителя шоу-бизнеса. На этот раз досталось итальянскому диджею Франческо Факкинетти.

Факкинетти: Конор напал без всякой мотивации

Франческо Факкинетти, который в Италии известен как певец и телеведущий, заявил, что МакГрегор ударил его по лицу в ночном клубе. По словам диджея, в результате удара Конора у него сломан нос.

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Сообщается, что инцидент произошел через несколько часов после крещения сына МакГрегора в Ватикане.

Факкинетти утверждает, что свидетелями нападения Конора стали около десяти человек. Итальянец заявил, что ирландец напал без причины.

В 2:30 ночи на меня напал мистер МакГрегор. Очень знаменитый боец ​​ударил меня кулаком в рот, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и охранников. Он напал на меня без всякой мотивации,

– заявил диджей.

Франческо рассказал, что до драки нормально общался с бойцом UFC. Теперь же итальянец называет Конора опасным человеком.

"Мы разговаривали более 2 часов, и нам тоже было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный", – отметил телеведущий.

Певец заявил, что подаст на Конора Макгрегора в суд.

Я случайно получил удар – такой удар может добраться любому: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора МакГрегора,

– добавил Факкинетти.

В завершение, Вильма, жена диджея, заявила, что МакГрегор находиться в Италии до 26 октября. Она призвала фанатов не подходить и не брать автографов у МакГрегора.

В своем инстаграме Факкинетти показал последствия вероятного удара от МакГрегора. У певца разбита губа.



Факкинетти показал последствия вероятного удара от МакГрегора / Скриншот

Второе нападение МакГрегора

Конор во второй раз напал на представителя шоу-бизнеса. В сентябре он посетил церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в Бруклине (США).

Ирландец устроил драку с американским рэпером Колсоном Бейкером, который более известен как Machine Gun Kelly (MGK).

Предыдущий бой МакГрегора состоялся летом 2021 года. Конор сломал ногу и проиграл Дастину Порье.