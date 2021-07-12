Бешеный спич Конора
МакГрегор сломал ногу в конце первого раунда, что позволило Порье выиграть бой техническим нокаутом из-за решения врача.
Кстати Порье "потроллил" МакГрегора насчет четвертого боя между ними
Ирландцу сразу оказывали первую помощь в октагоне. Похоже, боль была настолько сильна, что Конор сошел с ума.
Сначала ирландец обратился к Джулии, жене Порье. Он заявил, что она "неверная". В ответ девушка показала Конору средний палец.
Также Конор осуществил угрозу семье Порье.
Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это еще не конец! Будь осторожен, приятель,
– сказал МакГрегор.
Что известно о бое МакГрегор – Порье
- Конор и Дастин провели третий бой. Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году и завершилась победой МакГрегора в первом раунде. Конор нокаутировал Дастина.
- Второй раз бойцы встретились в начале 2021 года. На этот раз Порье нокаутировал своего соперника – также в первом раунде.
- Более сильного в паре МакГрегор – Порье должен был определить третий бой, который состоялся 11 июля. Конор планировал взять реванш, но сломал ногу в первом раунде.
- Ирландец стремится получить четвертый бой, но в планах Порье поединок за титул UFC.