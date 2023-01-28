МакГрегор попал под машину: скандальный экс-чемпион показал рану на "пятой точке" – фото

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор попал в неприятную ситуацию во время велосипедной прогулки. Ирландский боец попал под автомобиль, водитель которого не заметил знаменитость.

Велосипедная прогулка чуть не стоила жизни экс-чемпиону UFC Конору МакГрегору. Во время движения по дорожке боец смешанных единоборств попал под машину.

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Занятия спортом спасло жизнь МакГрегору

По словам ирландца, водитель авто был ослеплен солнечными лучами.

Только что меня сбила машина. Солнечная ловушка, водитель меня не видел и въехал на полной скорости. Слава Богу, это было не мое время. Спасибо также навыкам борьбы и дзюдо – группировка при падении спасла мне жизнь,

– сообщил спортсмен.

Бывший чемпион не получил серьезных повреждений во время аварии. Боец отделался только порванными велосипедными штанами и неглубокой раной. Чтобы фанаты не беспокоились о нем, Конор продемонстрировал ранения в Instagram.

Фото раненой задницы МакГрегора / instagram.com/thenotoriousmma

Скандалы МакГрегора