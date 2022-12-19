Ранее Конор МакГрегор уже хотел попрактиковаться в управлении. Боец выразил желание приобрести футбольные клубы, такие как Ливерпуль и Челси.

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Конора, как всегда, уверенности не занимать. МакГрегор горит желанием действовать, но есть одно препятствие:

"Я могу баллотироваться за пост президента Ирландии. Я еще слишком молод, чтобы сделать это сейчас. Но сидеть и смотреть на этот бред. Если присмотреться, мне интересно находиться в позиции, когда нужно отвечать. Почему бы нет? С теми людьми нет никакой капли ответственности. Срок 4 года или, возможно, 8 лет, если будет переизбрание. Я мог бы легко посвятить себя этому когда-нибудь в будущем. Если имею право. Кто знает, но знайте это. Кто еще?"

К слову, чтобы стать президентом Ирландии нужно иметь минимум 35 лет. Конору МакГрегору – 34 года.