Конор МакГрегор может прилететь в Киев на бой Беринчика

Бывший чемпион UFC в двух весовых категория Конор МакГрегор во второй раз может побывать в Киеве. Звездный ирландец, вероятно, посетит бой украинца Дениса Беринчика против Артема Лобова.

Конор мог приехать зрителем

Об этом сообщил глава промоушена "Махач" Андрей Лимонтов. Он заявил, что Конор планировал посетить бой Беринчик – Лобов еще до поражения Дастину Порье.

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На самом деле это обсуждалось. Он мог приехать зрителем, если бы в своем поединке одержал победу. Сейчас есть какая-то вероятность, что он приедет, но уверенности нет. Здесь психологический момент же,

– заявил Лимонтов.

МакГрегор, который дружит с Лобовым недавно проиграл Порье, получив жуткий перелом ноги.

"В спорте такое бывает. Например, человек проиграл и закрылся в себе: "Никуда не хочу, никуда не поеду". И пропадает с радаров на время", – резюмировал Лимонтов.

Бой Беринчик – Лобов состоится 24 июля в Киеве. Бойцы встретятся в рамках лиги кулачных боев. Украинец официально дебютирует в поединках на голых кулаках. Начало шоу в 20:00.