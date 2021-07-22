Беринчик не хочет бить Моргенштерна

В России решили спросить непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика, согласился ли бы он на бой с рэпером. Денис ответил отказом.

К слову Беринчик хочет украсть соперника Лопеса и получить титул IBF

Вышел бы ли я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут, не хочу бить расконтачку,

– сказал Денис.

Заметим, что серебряный призер олимпийских игр-2012 по боксу Беринчик решил выступить в лиге кулачных боев. Уже 24 июля он встретится с Артемом Лобовым.

Насчет Моргенштерна, то рэпер недавно подписал контракт с промоушеном Hardcore FC MMA.

Ранее Моргенштерн пообещал, что готов выйти на поединок против российского бойца ММА Александра Шлеменко за 20 миллионов долларов.

Вероятно, российский рэпер вдохновился американским блогером Логаном Полом. Последний недавно провел бой против Флойда Мейвезера.