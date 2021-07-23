Конор міг приїхати глядачем

Про це повідомив глава промоушена "Махач" Андрій Лімонтов. Він заявив, що Конор планував відвідати бій Берінчик – Лобов ще до поразки Дастіну Пор'є.

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Насправді це обговорювалося. Він міг приїхати глядачем, якби у своєму поєдинку здобув перемогу. Зараз є якась вірогідність, що він приїде, але впевненості немає. Тут психологічний момент же,

– заявив Лімонтов.

МакГрегор, який товаришує з Лобовим нещодавно програв Пор'є, зазнавши моторошного перелому ноги.

"У спорті таке буває. Наприклад, людина програла і закрилася у собі: "Нікуди не хочу, нікуди не поїду". І пропадає з радарів на якийсь час", – резюмував Лімонтов.

Бій Берінчик – Лобов відбудеться 24 липня у Києві. Бійці зустрінуться у рамках ліги кулачних боїв. Українець офіційно дебютує у поєдинках на голих кулаках. Початок шоу о 20:00.

Конор МакГрегор вперше побував в Україні у 2019 році. Тоді ірландець поділився враженнями від України та нашої національної кухні, а також оцінив український бокс.