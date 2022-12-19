Раніше Конор МакГрегор уже хотів попрактикуватись в управлінні. Боєць висловлював бажання придбати футбольні клуби, такі як Ліверпуль та Челсі.

Варте уваги У майбутньому все можливо: португальський фахівець бажає очолити збірну України

Конору, як завжди, впевненості не займати. МакГрегор горить бажанням діяти, та є одна перешкода:

"Я можу балотуватися за посаду президента Ірландії. Я ще надто молодий, щоб зробити це зараз. Але сидіти і дивитися на цю маячню. Якщо придивитися, мені цікаво перебувати в позиції, коли треба відповідати. Чому б ні? З тими людьми немає жодної краплі відповідальності. Термін 4 роки або, можливо, 8 років, якщо буде переобрання. Я міг би легко присвятити себе цьому колись у майбутньому. Коли матиму право. Хто знає, але знайте це. Хто ще?", – розповів Макгрегор.

До слова, щоб мати змогу стати президентом Ірландії потрібно мати мінімум 35 років. Конору МакГрегору – 34 роки.