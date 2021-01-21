Напередодні бою на UFC 257 Конор МакГрегор та Дастін Пор'є провели традиційну пресконференцію та дуель поглядів. Їх бій має відбутися 23 січня.

Це буде другий бій між бійцями. Вперше вони зійшлися в октагоні 27 вересня 2014 року на UFC 178. Тоді МакГрегор здобув перемогу в першому раунді менше, аніж за дві хвилини.

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Конор МакГрегор заявив, що в цьому бою готовий відправити суперника в нокаут ще швидше. Але готовий провести і повний бій.

"Знаю, що його команда ставила під сумнів мої кондиції. Але я працював над ними. Я буду завдавати йому сильні удари з самого початку. Насправді я хочу провести довгий хороший бій. Розраховую, що Дастін готовий, і ми покажемо відмінний бій", – заявив МакГрегор.

Пор'є теж пам'ятає цю поразку. І переконує, що змінився з того часу.

"Технічно і ментально я змінився за ці шість років. Для того, щоб залишатися на вершині, ти весь час повинен змінюватися. Мені все одно, що про мене говорять", – заявив Пор'є.

Після цього обоє бійців провели дуель поглядів. Під час цього Конор традиційно намагався спровокувати суперника своїми висловлюваннями. Але той не піддався.