Зірковий боєць UFC Конор МакГрегор після річної перерви повернеться в октагон. Колишній чемпіон UFC зустрінеться з Дастіном Пор'є у матчі-реванші.

Поєдинок Конора МакГрегора з Дастіном Порье відбудеться 23 січня на UFC 257 в Абу-Дабі. Про це повідомляє 24 канал.

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Ймовірно, на кону поєдинку буде титул чемпіона UFC у легкій вазі. Після того, як Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри, пояс став вакатним.

Проморолик бою

Організатори UFC 257 на так званому бійцівському острові опублікували проморолик поєдинку.

Як відомо, інтерес до поєдинку підігріває попередній бій суперників. У 2014 році МакГрегор нокаутував Пор'є вже в першому раунді.

Очевидно, що 31-річний американець прагне взяти реванш.

Дивіться проморолик бою МакГрегор – Пуар'є

Статистика бійців

На рахунку 32-річного МакГрегора 26 боїв у змішаних єдиноборствах (22 перемоги, 4 поразки). Останній бій він провів у січні 2020-го, нокаутувавши за 40 секунд Дональда Серроне.

Дастін Пор’є в ММА здобув 26 перемог, зазнав шість поразок.