Коноплянка впервые за пять матчей вышел в стартовом составе Краковии. В этот раз – на кубковую игру на выезде против Ресовии.

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В конце первого тайма команда украинца заработала право на пенальти. И именно Коноплянка пробивал 11-метровый, отправив мяч в левый нижний от себя угол ворот. Так счет в матче стал 2:3.

Но во втором тайме хозяева поля сравняли счет, после чего Коноплянку заменили. А уже потом футболисты Ресовии забили четвертый гол в матче и победили.

Для Коноплянки это был второй гол в Кубке Польши в нынешнем сезоне. Предыдущий он забил в ворота Лагувы. Также в его активе один гол в ворота Ракува в чемпионате.

За Ракув выступает еще один украинец Владислав Кочергин. И он накануне отличился забитым голом за команду в Кубке Польши.