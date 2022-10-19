Коноплянка вперше за п'ять матчів вийшов у стартовому складі Краковії. Цього разу – на кубкову гру на виїзді проти Ресовії.

Варте уваги Набиває собі ціну: Мудрик оформив дубль за Шахтар, вивівши "гірників" в лідери УПЛ – відео

Наприкінці першого тайму команда українця заробила право на пенальті. І саме Коноплянка пробивав 11-метровий, відправивши м'яч в лівий нижній від себе кут воріт. Так рахунок у матчі став 2:3.

Та у другому таймі господарі поля зрівняли рахунок, після чого Коноплянку замінили. А вже згодом футболісти Ресовії забили й четвертий гол в матчі та перемогли.

Для Коноплянки це був другий гол в Кубку Польщі в цьому сезоні. Попередній він забив у ворота Лагува. Також в його активі один гол у ворота Ракува в чемпіонаті.

До слова, за Ракув виступає ще один українець Владислав Кочергін. І він напередодні відзначився забитим голом за команду в Кубку Польщі.