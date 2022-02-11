Коноплянка полетел в Польшу для переговоров с клубом-середняком, – СМИ

Евгений Коноплянка становится все ближе к переходу в польский Экстракляс. Футболист полетел в Польшу для переговоров.

Новый клуб и запасной вариант

11 февраля футболист и представители польского клуба примут участие в финальной стадии переговоров. Если стороны ударят по рукам, то Евгений Коноплянка пройдет медосмотр и подпишет контракт с Краковией.

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Если стороны не найдут общего мнения, то у украинского полузащитника есть запасной вариант. Пока неизвестно, что еще за клуб претендует на игрока Шахтера.

Ранее стало известно, что Коноплянка может достаться новому клубу бесплатно. У Евгения еще есть действующее соглашение по Шахтеру, которое рассчитано лишь до конца июня 2022 года. Поэтому футболист уже может рассматривать предложения других клубов и заключать с ними контракты.

. В сезоне-2021/2022 Коноплянка отыграл за Шахтер лишь два матча, в которых не отметился результативными действиями. Футболист не входит в планы тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, поэтому должен искать себе новый клуб.

Новый потенциальный клуб Евгения является середняком польского чемпионата, команда идет девятой, имея в своем активе 27 очков.

Опыт выступлений Коноплянки за рубежом