Некоторое время ходили слухи, что Евгений Коноплянка может вернуться на футбольное поле. Однако этого не произошло – ЧФР Клуж стал последним клубом для украинского вингера.
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Новый этап в жизни Коноплянки
Об окончательном решении бывший полузащитник сборной Украины объявил на своей странице в инстаграме. Он поблагодарил всех за поддержку на протяжении карьеры и рассказал о своих планах на будущее.
"Сегодня поделюсь с вами кое-чем очень важным. Футбол для меня – более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнования. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить находясь на футбольном поле.
Но сегодня я должен сообщить вам о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому спасибо всем, кто прошел со мной этот путь, всем кто разделял со мной радость побед и печаль поражений, всем кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его", – написал Евгений.
Коноплянка сообщил, что не планирует полностью оставлять футбол. Он объявил о создании скаутского агентства вместе с бывшим партнером по сборной Украины и Днепру Романом Зозулей.
Также Евгений будет заниматься еще одним проектом, Он рассказал о создании киберспортивной организации Kono.ecf, которая будет специализироваться на Counter-Strike 2.
Коноплянка объявил о завершении карьеры: смотрите видео
Краткие сведения о карьере Евгения Коноплянки
- Воспитанник Днепра, в котором и начал выступления на взрослом уровне в 2007 году
- Играл также за Севилью, Шальке, Шахтер, Краковию и ЧФР Клуж
- В течение карьеры завоевал два трофея – чемпионство УПЛ-2019/2020 и победа в Лиге Европы-2015/2016
- За сборную Украины провел 87 матчей, в которых забил 21 гол (третий бомбардир в истории "сине-желтых")