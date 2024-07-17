Некоторое время ходили слухи, что Евгений Коноплянка может вернуться на футбольное поле. Однако этого не произошло – ЧФР Клуж стал последним клубом для украинского вингера.

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Новый этап в жизни Коноплянки

Об окончательном решении бывший полузащитник сборной Украины объявил на своей странице в инстаграме. Он поблагодарил всех за поддержку на протяжении карьеры и рассказал о своих планах на будущее.

"Сегодня поделюсь с вами кое-чем очень важным. Футбол для меня – более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнования. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить находясь на футбольном поле.

Но сегодня я должен сообщить вам о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому спасибо всем, кто прошел со мной этот путь, всем кто разделял со мной радость побед и печаль поражений, всем кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его", – написал Евгений.

Коноплянка сообщил, что не планирует полностью оставлять футбол. Он объявил о создании скаутского агентства вместе с бывшим партнером по сборной Украины и Днепру Романом Зозулей.

Также Евгений будет заниматься еще одним проектом, Он рассказал о создании киберспортивной организации Kono.ecf, которая будет специализироваться на Counter-Strike 2.

Коноплянка объявил о завершении карьеры: смотрите видео

Краткие сведения о карьере Евгения Коноплянки