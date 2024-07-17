Деякий час ходили чутки, що Євген Коноплянка може повернутися на футбольне поле. Проте цього не сталося – ЧФР Клуж став останнім клубом для українського вінгера.

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Новий етап у житті Коноплянки

Про остаточне рішення колишній півзахисник збірної України оголосив на своїй сторінці в інстаграмі. Він подякував усім за підтримку протягом кар'єри та розповів про свої плани на майбутнє.

"Сьогодні поділюся з вами дечим дуже важливим. Футбол для мене – більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості та професіонала. Я дуже люблю цю гру та ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі.

Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною та підтримував на полі та поза ним", – написав Євген.

Коноплянка повідомив, що не планує повністю залишати футбол. Він оголосив про створення скаутської агенції разом з колишнім партнером по збірній України та Дніпру Романом Зозулею.

Також Євген займатиметься ще одним проєктом, Він розповів про створення кіберспортивної організації Kono.ecf, яка буде спеціалізуватися на Counter-Strike 2.

Коноплянка оголосив про завершення кар'єри: дивіться відео

Короткі відомості про кар'єру Євгена Коноплянки