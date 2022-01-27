Коноплянка может остаться в Шахтере
Источник:Meta-ratings.com.ua
Евгений Коноплянка активно занимается трудоустройством в новом клубе. Однако из-за финансовой части футболист рискует остаться в Шахтере.
Различные варианты продолжения карьеры
Вроде бы 32-летний левый вингер имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры. Евгения Коноплянка сватают в Днепр-1, австрийский ЛАСК или клуб из турецкого чемпионата.
Читайте также Желание возобновило интерес: Марлос еще может поиграть за желанный клуб из Бразилии
Опытный футболист может разорвать контракт с Шахтером, чтобы бесплатно перебраться в новый клуб.
Ранее Коно играл за днепровский клуб, который тогда еще назывался Днепр.
Игрок сел за круглый стол с представителями украинского клуба. Но переговоры могут зайти в тупик из-за финансовой части контракта. Поэтому параллельно футболист ведет переговоры с другими командами.
Если Коноплянке не удается договориться ни с одним клубом, то он будет вынужден вернуться в Шахтер, где отбудет соглашение полностью – до 30 июня 2022 года.
Из-за поисков новой команды Коноплянка не полетел на турецкие сборы с "горняками", которые не рассчитывают на полузащитника. В Шахтере надеются попрощаться с Евгением.
Карьера Коноплянки в Шахтере
- В сентябре 2019-го Евгений Коноплянка подписал соглашение с Шахтером. До этого его последним клубом стал немецкий Шальке.
- В сезоне-2021/2022 отыграл лишь два матча в квалификации Лиги чемпионов, в которых не отметился результативными действиями. Всего провел на поле лишь 47 минут.