Різні варіанти продовження кар'єри

Начебто 32-річний лівий вінгер має відразу декілька варіантів продовження кар'єри. Євгена Коноплянка сватають у Дніпро-1, австрійський ЛАСК або клуб із турецького чемпіонату.

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Досвідчений футболіст може розірвати контракт із Шахтарем, щоб безкоштовно дістатись новому клубу.

Раніше Коно грав за дніпровський клуб, який тоді ще мав назву Дніпро.

Гравець сів за круглий стіл із представниками українського клубу. Але перемовини можуть зайти у глухий кут через фінансову частину контракту. Тому паралельно футболіст веде перемовини з іншими командами.

Якщо Коноплянці не вдається домовитись із жодним клубом, то він буде змушений повернутись у Шахтар, де відбуде угоду повністю – до 30 червня 2022 року.

Через пошуки нової команди Коноплянка не полетів на турецькі збори з "гірниками", які не розраховують на півзахисника. У Шахтарі сподіваються попрощатись з Євгеном.

Кар'єра Коноплянки у Шахтарі