Различные варианты продолжения карьеры

Вроде бы 32-летний левый вингер имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры. Евгения Коноплянка сватают в Днепр-1, австрийский ЛАСК или клуб из турецкого чемпионата.

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Опытный футболист может разорвать контракт с Шахтером, чтобы бесплатно перебраться в новый клуб.

Ранее Коно играл за днепровский клуб, который тогда еще назывался Днепр.

Игрок сел за круглый стол с представителями украинского клуба. Но переговоры могут зайти в тупик из-за финансовой части контракта. Поэтому параллельно футболист ведет переговоры с другими командами.

Если Коноплянке не удается договориться ни с одним клубом, то он будет вынужден вернуться в Шахтер, где отбудет соглашение полностью – до 30 июня 2022 года.

Из-за поисков новой команды Коноплянка не полетел на турецкие сборы с "горняками", которые не рассчитывают на полузащитника. В Шахтере надеются попрощаться с Евгением.

Карьера Коноплянки в Шахтере